Прямая видеотрансляция отборочного матча ЧЕ по гандболу Австрия – Россия

Сегодня, 30 сентября, женская сборная России под руководством Евгения Трефилова сыграет с командой Австрии во втором матче отборочного турнира Евро-2018. Матч пройдёт в пригороде Вены, Марии-Энцерсдорф, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Сборная Австрии первую игру в квалификации Евро-2018 проводила 27 сентября на выезде с командой Румынии и не сумела оказать значительного сопротивления хозяйкам площадки. Матч завершился со счётом 36:25 (18:11) в пользу команды Румынии.

Россиянки же 28 сентября стартовали с победы в отборочном турнире Евро-2018 — в Москве со счётом 32:25 была обыграна команда Португалии.

Прямую трансляцию матча можно также посмотреть на сайте ФГР.