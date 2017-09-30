Сборная России завоевала первую медаль на ЧМ по академической гребле

Женская сборная России стала бронзовым призёром в соревнованиях четвёрок без рулевого на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в Сарасоте (США).

Алевтина Савкина, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова и Елена Орябинская показали время 6 минут 34,67 секунды. Это первая медаль российской команды на турнире.

Победу одержала команда Австралии (6.33,58), серебро — у сборной Польши (6.34,25).

Академическая гребля. Чемпионат мира. Сарасота, США

Четвёрка без рулевого. Женщины

1. Австралия — 6.33,58.

2. Польша — 6.34,25.

3. Россия – 6.34,67.