Сборная Санкт-Петербурга по кёрлингу выступит на ЧЕ-2017 и в отборе ОИ-2018

В Сочи в центре «Ледяной куб» завершился Суперкубок-2017 по кёрлингу среди мужских команд, который являлся отборочным стартом для участия в чемпионате Европы и олимпийском квалификационном турнире.

Победу в Суперкубке по сумме финальных матчей одержала сборная Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым, за которую выступали Артём Шмаков, Евгений Климов и Артур Ражабов.

В финале питерская команда взяла верх в серии над сборной Краснодарского края со скипом Евгением Архиповым со счётом 3-2.

Команда Тимофеева будет представлять Россию на чемпионате Европы – 2017 в Санкт-Галлене (Швейцария) и в квалификационном турнире Олимпиады-2018, который пройдёт в Чехии.