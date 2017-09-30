Армянский гроссмейстер Аронян обвенчался в храме XIII века

Армянский гроссмейстер Левон Аронян, завоевавший несколько дней назад Кубок мира по шахматам, обвенчался 30 сентября с австралийской шахматисткой Арианой Каоили, сообщает Sputnik Армения.

Церемония венчания прошла в храме Сагмосаванк, датированном XIII веком. Посажёным отцом на церемонии выступил президент Армении, глава шахматной федерации страны Серж Саргсян. Свадьба проходит в армянских традициях, с музыкой и танцами. Торжество продолжилось вечером в одном из ереванских ресторанных комплексов.

Подготовкой к свадьбе занималась Ариана. Пара уже 11 лет живёт в гражданском браке. Ариана настолько прониклась культурой армянского народа, что изучает язык и историю.

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