Карлсен и Крамник победили в 8-м туре шахматного турнира на острове Мэн

В восьмом туре шахматного турнира на острове Мэн действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен чёрными фигурами обыграл американца Фабиано Карману и продолжает единолично лидировать с 7 очками в своём активе. На пол-очка отстаёт американец Хикару Накамура, который станет соперником Карлсена в заключительном, 9-м туре, который пройдёт 1 октября.

В других партиях 8-го тура российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми обыграл индийца Панаяппана Сетурамана, Павел Трегубов чёрными — ирландца Стефена Джессела. Александр Рязанцев чёрными уступил индийцу Нараянану Сунилдуту Лине, а Александра Костенюк белыми — Алексею Широву из Латвии.