Сборная России в 4-й раз подряд выиграла Кубок президента по самбо в Лондоне

Сборная России в четвёртый раз подряд стала обладателем Кубка президента по самбо, который состоялся 30 сентября в Восточном университете Лондона. В финале отечественные самбисты одолели сборную Великобритании со счётом 6:1. Третье место поделили национальные команды Мексики и США. Всего в турнире приняли участие 9 команд.

Россию на соревнованиях представляла команда Новосибирской области. Такое решение было принято, чтобы уровнять шансы на победу, так как у россиян на предыдущих трёх турнирах было невозможно выиграть, объяснил президент Европейской и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

«Команда была скомплектована так, как решила Всероссийская федерация самбо, мы впервые попробовали такой формат, так как за четыре года проведения турнира сборным других стран было очень сложно выиграть у России. Сегодня мы сформировали сборную на другом уровне, это сделано для развития нашего вида спорта. Новосибирский регион, активно развивается и активно провёл год, поэтому, в виде поощрения, получил возможность привести свою команду. Уверен, это положительно скажется на развитии самбо в России и в Европе»',- приводит слова Елисеева «Интерфакс».