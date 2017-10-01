Немов: футбол понятен каждому, а в гимнастике надо думать — этого никто не хочет

Четырёхкратный олимпийский чемпионат по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал о финансовых проблемах своего вида спорта.

«В 90-е годы условий для развития гимнастики в России точно не было. Люди понимали, что на российские зарплаты им не выжить, не прокормить семью, поэтому искали возможность выехать за границу. Я их прекрасно понимаю и ни в коем случае не осуждаю. Сейчас, если ты тренер сборной, то зарплата у тебя достойная. В регионах всё намного сложнее. Но деваться некуда, я тоже с этого начинал. Если есть желание, надо работать. На начальном этапе никто не даст тебе сто тыс. рублей в месяц.



Футболисты ответят: идите к нам, и у вас будут деньги. Лично я рад, что пошёл в спортивную гимнастику и реализовал себя. Обидно, но я понимаю, что футбол понятен каждому. Все знают, как играть в футбол. А гимнастика — более сложный спорт: все делают одно и то же, а оценки разные. Нужно думать, а этого никто не хочет», — приводит слова Немова «Лента.ру».