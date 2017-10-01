Федерация тяжёлой атлетики Болгарии на год отстранена от международных турниров

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики принял решение отстранить федерацию тяжёлой атлетики Болгарии на один год от участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в IWF. Причиной санкции стала невыплата болгарской стороной штрафа в размере $ 500 тыс., наложенного после обнаружения стероида станозолола в допинг-пробах 11 болгарских спортсменов.



Напомним, что накануне стало известно об отстранении на год Федерации тяжёлой атлетики России, а также федераций Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Под санкции попали те страны, где три и более спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

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