Прямая видеотрансляция матча гандбольной Суперлиги «Динамо-Виктор» — «Каустик»

«Динамо-Виктор» из Ставрополя в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке в Будённовске примет волгоградский «Каустик». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Сергея Клёнова занимают третье место в турнирной таблице соревнований, выиграв три матчах из четырёх. Команда Дмитрия Бочарникова в трёх встречах дважды сыграли вничью и один раз уступили. Волгоградцы располагаются на восьмой позиции.

Посмотреть прямую трансляцию встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.