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Экс-звезда НФЛ О. Джей Симпсон вышел на свободу после 9-летнего заключения

1 октября 2017, воскресенье. 13:19 Другие

Известный в прошлом игрок в американский футбол О. Джей Симпсон сегодня, 1 октября, вышел на свободу после девяти лет тюремного заключения, сообщает АР. Спортсмен, прославившийся после завершения карьеры съёмками в кино, в 2007 году был осуждён за ограбление и приговорён к 33 года лишения свободы.

Следствие установило, что Симпсон вместе с соучастниками ворвался в номер коллекционера спортивных наград в отеле в Лас-Вегасе и, угрожая пистолетом, похитил трофеи, которые раньше принадлежали ему. В июле 2017-го комиссия по условно-досрочному освобождению в городе Карсон-Сити, штат Невада) приняла решение выпустить 70-летнего мужчину на свободу.

В кинематографе Симпсон запомнился, прежде всего, ролью детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет». В 1995 году бывший спортсмен подозревался в убийстве своей жены и её любовника, но был оправдан и избежал смертной казни.

Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
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