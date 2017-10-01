Морозов, Пригода и Пасынков заняли призовые места на этапе КМ в Гонконге

Россиянин Владимир Морозов занял второе место в заплыве на 50 метров на спине на четвёртом этапе Кубка мира по плаванию в Гонконге, уступив белорусу Павлу Санковичу. На дистанции 100 метров брассом первенствовал южноафриканец Камерон ван дер Бург, а россиянин Кирилл Пригода стал вторым. Ещё один представитель России Даниил Пасынков замкнул тройку призёров в плавании на 200 метров вольным стилем.

Плавание. Кубок мира. Четвёртый этап. Гонконг

Мужчины



Спина. 50 м

1. Павел Санкович (Беларусь) – 23,03.

2. Владимир Морозов (Россия) – 23,71.

3. Нельсон Сильва (Бразилия) – 23,76.

Брасс. 100 м

1. Камерон ван дер Бург (ЮАР) – 56,43.

2. Кирилл Пригода (Россия) – 56,78.

3. Илья Шиманович (Беларусь) – 56,92…

5. Владимир Морозов (Россия) – 58,25.

Вольный стиль. 200 м

1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 1.42,88.

2. Том Шилдс (США) – 1.43,58.

3. Даниил Пасынков (Россия) – 1.45,85.