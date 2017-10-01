Морозов и Пригода выиграли заплывы на этапе Кубка мира по плаванию в Гонконге

В Гонконге завершился четвёртый этап Кубка мира по плаванию. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 50 метров вольным стилем, а в заплыве на 200 метров комплексным плаванием не было равных Кириллу Пригоде.

Плавание. Кубок мира. Четвёртый этап. Гонконг

Мужчины



Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 20,91.

2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 21,48.

3. Дамиан Вирлинг (Германия) – 21,58.

Комплексное плавание. 200 м

1. Кирилл Пригода (Россия) – 1.54,81.

2. Кеннет То (Гонконг) – 1.54,83.

3. Давид Фолдхази (Венгрия) – 1.57,16.