Сборная РФ выиграла вторую медаль ЧМ по академической гребле

Сборная России завоевала вторую медаль на чемпионате мира по академической гребле в Сарасоте (США). Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин и Алексей Викулин стали серебряными призёрами в легковесной безрульной четвёрке. Победу одержали итальянцы, бронза досталась немцам.

Первую медаль сборной России накануне принесли спортсменки, став третьими в безрульной четвёрке.

Академическая гребля. Чемпионат мира. Сарасота-Брадентон, США

Мужчины. Лёгкий вес. Четвёрка без рулевого

1. Италия – 5.59,600.

2. Россия – 6.01,910.

3. Германия – 6.03,370.