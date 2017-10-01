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Эйгель стал 13-м в каяк-кроссе на ЧМ по гребному слалому во Франции

1 октября 2017, воскресенье. 19:01 Другие

Чемпионат мира по гребному слалому в По (Франция) завершился соревнованиями по каяк-кроссу. Золотые медали завоевали чех Вавринец Градилек и немка Каролин Тромпетер. Российские спортсмены заняли места во втором десятке. Павел Эйгель стал 13-м, Ксения Крылова – 14-й, Полина Мухгалеева – 19-й.

Гребной слалом. Чемпионат мира. Каяк-кросс. По, Франция
Мужчины

1. Вавринец Градилек (Чехия).
2. Борис Нево (Франция).
3. Майк Доусон (Новая Зеландия)…
13. Павел Эйгель (Россия).

Женщины

1. Каролин Тромпетер (Германия).
2. Ана Сатила (Бразилия).
3. Амали Хильгертова (Чехия)…
14. Ксения Крылова (Россия)…
19. Полина Мухгалеева (Россия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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