Скалолазы РФ завоевали три медали на этапе Кубка мира в Шотландии

В Эдинбурге состоялся пятый этап Кубка мира по скалолазанию в дисциплине «скорость». Россияне завоевали три медали.

В финале женских соревнований Мария Красавина уступила француженке Анук Жубер и стала серебряным призёром. Бронза досталась Юлии Каплиной.

Мужской старт выиграл итальянец Людовико Фоссали. Его соперник в финале, трёхкратный обладатель Кубка мира Станислав Кокорин, допустил фальстарт, оставшись вторым. Тройку призёров замкнул ещё один итальянец Леонардо Гонтеро, выигравший в утешительном финале у россиянина Александра Шикова.

В общем зачёте Кубка мира продолжают лидировать Каплина и Владислав Деулин. Шестой этап Кубка мира состоится 7 и 8 октября в Китае.