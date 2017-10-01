Российская женская восьмёрка с рулевой – 7-я на ЧМ по академической гребле

В Сарасоте (США) завершился чемпионат мира по академической гребле. В заключительный день соревнований россиянки Юлия Калиновская, Екатерина Глазкова, Екатерина Севостьянова, Мария Кубышкина, Ольга Заруба, Анна Карпова, Анна Аксенова, Валентина Плаксина и Елизавета Крылова заняли седьмое место среди восьмёрок с рулевой. В той же дисциплине среди мужчин 11-е место заняли россияне Антон Заруцкий, Дмитрий Кузнецов, Иван Подшивалов, Никита Моргачев, Артем Косов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Александр Кулеш и Павел Сафонкин. Владислав Рябцев был 10-м в одиночке.

Академическая гребля. Чемпионат мира. Сарасота-Брадентон, США

Мужчины. Одиночка

1. Андрей Синек (Чехия) – 6.40,640.

2. Анхель Форньер Родригес (Куба) – 6.43,490.

3. Томас Баррас (Великобритания) – 6.45,140…

10. Владислав Рябцев (Россия) – 7.03,640.

Восьмёрка с рулевым

1. Германия – 5.26,850.

2. США – 5.28,450.

3. Италия – 5.28,900…

11. Россия – 5.45,270.

Женщины. Восьмёрка с рулевым

1. Румыния – 6.06,400.

2. Канада – 6.07,090.

3. Новая Зеландия – 6.07,270…

7. Россия – 6.30,540.