Российская женская восьмёрка с рулевой – 7-я на ЧМ по академической гребле

В Сарасоте (США) завершился чемпионат мира по академической гребле. В заключительный день соревнований россиянки Юлия Калиновская, Екатерина Глазкова, Екатерина Севостьянова, Мария Кубышкина, Ольга Заруба, Анна Карпова, Анна Аксенова, Валентина Плаксина и Елизавета Крылова заняли седьмое место среди восьмёрок с рулевой. В той же дисциплине среди мужчин 11-е место заняли россияне Антон Заруцкий, Дмитрий Кузнецов, Иван Подшивалов, Никита Моргачев, Артем Косов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Александр Кулеш и Павел Сафонкин. Владислав Рябцев был 10-м в одиночке.
Академическая гребля. Чемпионат мира. Сарасота-Брадентон, США
Мужчины. Одиночка
1. Андрей Синек (Чехия) – 6.40,640.
2. Анхель Форньер Родригес (Куба) – 6.43,490.
3. Томас Баррас (Великобритания) – 6.45,140…
10. Владислав Рябцев (Россия) – 7.03,640.
Восьмёрка с рулевым
1. Германия – 5.26,850.
2. США – 5.28,450.
3. Италия – 5.28,900…
11. Россия – 5.45,270.
Женщины. Восьмёрка с рулевым
1. Румыния – 6.06,400.
2. Канада – 6.07,090.
3. Новая Зеландия – 6.07,270…
7. Россия – 6.30,540.