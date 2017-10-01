«ВВА-Подмосковье» стала бронзовым призёром ЧР по регби

Регбисты «ВВА-Подмосковья» завоевали бронзовые медали чемпионата России, по сумме двух матчей обыграв «Кубань».

Во второй игре в Краснодаре подмосковным регбистам необходимо было ликвидировать отставание в 16 очков. Именно с такой разницей в счёте они уступили «Кубани» 24 сентября в первом матче в Монино (13:29). «ВВА-Подмосковье» с задачей справилась, выиграв в гостях со счётом 34:17.

Ранее стало известно, что чемпионом страны в восьмой раз стал «Енисей-СТМ», обыгравший в красноярском дерби «Красный Яр».

Регби. Чемпионат России. Матч за третье место

Второй матч. Краснодар

«Кубань» (Краснодар) — «ВВА-Подмосковье» (Московская область) — 17:34 (7:16).

Первый матч: 29:13.