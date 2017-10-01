Сборная РФ — 20-я в общекомандном зачёте ЧМ по академической гребле

Сборная России по академической гребле заняла 20-е место в общекомандном медальном зачёте завершившегося в Сарасоте (США) чемпионата мира. В активе российской команды три медали – серебро и две бронзы. Серебряным призёром соревнований стала мужская легковесная четвёрка без рулевого. Бронзовую медаль завоевала женская четвёрка без рулевого. Ещё одну бронзовую медаль принёс России паралимпиец Алексей Чувашев в одиночке. Медали паралимпийцев также учитывались в общем зачёте.

Несмотря на скромность достижений, отметим, что российские спортсмены завоевали медали чемпионата мира по академической гребле впервые с 2005 года.

Первыми в общекомандном зачёте стали итальянцы, завоевавшие 9 медалей (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы). На втором месте – гребцы из Новой Зеландии, в активе которых 7 наград (3, 2, 2). Третьими стали австралийцы – 6 (3, 2, 1).