Карлсен выиграл шахматный турнир на острове Мэн, Крамник — 4-й

Победой действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена завершился международный турнир по шахматам на острове Мэн. Карлсен набрал 7,5 очка из 9 возможных.

В заключительном, 9-м, туре Карлсен сыграл вничью со своим ближайшим преследователем американцем Хикару Накамурой и опередил его в итоговой таблице на пол-очка. Более того, благодаря победе над китаянкой Хоу Ифань Накамуру догнал индиец Вишванатан Ананд, разделивший с американцем второе место.

Следующую строчку в итоговой классификации, четвёртую, занял россиянин Владимир Крамник, также одержавший победу в заключительном туре. Как и экс-чемпион мира 6,5 очка набрали ещё 8 участников соревнований, но лучший коэффициент среди них имеет россиянин.

Среди женщин первой стала Хоу Ифань (6 очков). В общей таблице это 13-е место.

Павел Трегубов, набрав 5,5 очка, расположился в группе шахматистов, разделивших 25-е место, Александр Рязанцев (5 очков) – 48-е, Александра Костенюк (4,5 очка) – 69-е место.