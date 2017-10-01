Морозов: в паре с Тарасовой хотим как-то выделяться в олимпийский сезон

Российский фигурист Владимир Морозов, который в паре с Евгенией Тарасовой начал олимпийский сезон с победы на международном турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия), прокомментировал своё выступление.

«Я думаю, что прогресс виден, прогресс в лучшую сторону, нас это радует. Судьи оценили новые постановки. Посмотрим, как дальше будет складываться сезон, пока что мы на правильном пути. Нам нравится наша произвольная программа, нам в ней комфортно. Конечно, она очень энергозатратная, быстрый темп на протяжении всей программы довольно сложно выдержать, но мы с этим справляемся. Обычно в олимпийский сезон многие катают медленные, лиричные программы, мы же хотим как-то выделяться», — приводит слова Морозова пресс-служба ФФККР.

Напомним, что Тарасова и Морозов на 7 баллов опередили хозяев льда Алёну Савченко и Бруно Массо.