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Медведева: Катю Боброву называю старшей сестрёнкой

1 октября 2017, воскресенье. 23:43 Другие

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о подготовке к олимпийскому сезону, а также об отношениях с подругой по сборной России Екатериной Бобровой, которая выступает в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. Недавно Боброва выложила фотографию с Медведевой на своей странице в «Инстаграме».

«С Катей Бобровой мы очень хорошо дружим, живем на сборах в одном номере. Я ее даже называю старшей сестренкой. Мы весь прошлый сезон так прожили.

Корректировок к программам после прокатов в Сочи было много и даже больше, чем ожидалось. Является ли это для меня сложностью? Нет, я бы сказала, что это преимущество. Советы касаются и технической части, и хореографии», — приводит слова Медведевой «Советский спорт».

Фото доступно в «Инстаграме» Екатерины Бобровой.

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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