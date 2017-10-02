К. Резцова: мама всегда говорит правду, лучше бы иногда что-то недоговаривала

21-летняя Кристина Резцова, дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском выиграла два золота по юниоркам, а в сентябре на взрослом чемпионате России победила в индивидуальной гонке, стала 4-й в спринте и взяла бронзу в эстафете.

«Мы с мамой похожи – обе очень импульсивны, эмоциональны, никогда не сидим на месте. И эта наша громкость тоже идёт от лишней эмоциональности. У Даши такого нет – она как папа. Папа в семье всегда был таким якорем: спокойно, размеренно принимает решения.

Мы с мамой можем спорить с утра до ночи, потом с криком и ором придём к одному решению, к которому остальная часть семьи пришла за пять часов до этого. Сейчас эмоций меньше – мы выросли.

С мамой почти не разговариваем про тренировки. Иногда я могу рассказать, что мы делали – но она не лезет в процесс, обсуждаем только результат. Она всегда поддерживает, что-то советует, приводит примеры из своего опыта. Мама научила меня не распыляться перед стартами. Раньше я любила поболтать со всеми подряд на разминке, на пристрелке. Мама говорит: копи энергию, не трать её на разговоры, все эмоции – после финиша.

Мы знаем, что в интервью мама всегда говорит правду. И говорит ее целиком, пусть и в той форме, в какой не стоило бы. Но она не говорит за глаза, не обманывает. Наверное, было бы лучше, если бы иногда она что-то недоговаривала. Я спокойно отношусь к тому, что про неё говорят. К примеру, Александр Иванович Тихонов – брать его комментарии в расчёт немножко смешно. Про него пишут так же «лестно», как и про маму», — приводит слова Резцовой Sports.ru.