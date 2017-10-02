ФФККР: тело фигуристки Людмилы Белоусовой было кремировано

Тело двукратной олимпийской чемпионки в парном катании советской фигуристки Людмилы Белоусовой, которая скончалась на 82-м году жизни, было кремировано. Белоусова выступала в тандеме с Олегом Протопоповым, пара завоевала золото на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле.

«22 сентября Людмила Белоусова и Олег Протопопов вернулись из США в Женеву. В США Людмиле Евгеньевне стало хуже, американской медицинской страховки у неё не было, поэтому было принято решение лететь домой. В течение пяти дней Олег Алексеевич находился рядом с супругой. После кончины Людмилы Евгеньевны тело её было кремировано. О похоронах ничего не сообщается. В данный момент Олег Алексеевич Протопопов находится в Гринделвалде», — говорится в сообщении на официальном сайте ФФККР.