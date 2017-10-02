Юниорский чемпионат мира по тяжёлой атлетике перенесён из КНДР в Узбекистан

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди юниоров 2018 года был перенесён из КНДР в Узбекистан, сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Бухаресте. О причинах такого решения не сообщается.

КНДР получила право принять турнир два года назад. Соревнования должны были пройти в Пхеньяне.

Ранее исполком IWF приостановил членство Федерации тяжёлой атлетики России на 12 месяцев. Аналогичное наказание наложено на федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, Турции и Украины.