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Завьялова: во время дисквалификации казалось, что я никому не нужна

2 октября 2017, понедельник. 09:06 Другие

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в беге на 800 м Екатерина Завьялова (Поистогова), отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга, рассказала, как прошёл этот период в её жизни, и сообщила о ближайших планах. Комиссия ВAДA в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Играми-2012, которые были сокрыты Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Российским антидопинговым агентством, пожизненно отстранить ряд российских легкоатлеток, в их числе и Завьялову. Но позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение в CAS. В итоге суд дисквалифицировал спортсменку до августа 2017 года.

«Это было непростое время. Сыграло свою роль и очень долгоe ожидание решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Он вынес вердикт 7 апреля нынешнего года, к этому моменту большая часть двухлетнего срока уже истекла. Тренироваться было очень сложно, так как я постоянно находилась одна и без тренера. Хотелось всё бросить и закончить карьеру… Было чувство опустошённости и апатии. Казалось, что я никому не нужна.

В первую очередь помогли добрые слова родителей, которые часто звонили. Я находилась в Екатеринбурге, они — в Нижегородской области, виделись мы редко. Также помогло чувство обиды на несправедливость. Оно заставило тренироваться дальше. Стало жалко 11 лет, потраченных на спорт. Уйти в расцвете сил я не могла, потому что чувствовала, что не достигла предела. Был выбор: продолжать спортивную карьеру, где знаю всё до последнего метра, либо начинать жизнь заново, потихоньку подниматься по ступенькам, не до конца понимая, куда ведёт лестница. Посчитала лучшим вариантом продолжить знакомую стезю.

Буду подавать заявку на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. В октябре-ноябре хочу потренироваться в высокогорье, в Кисловодске, чтобы заложить базу. Важно вернуться к прежнему тренировочному режиму. Главный ближайший старт — зимний чемпионат России. Уже вам хочется доказать, что я ещё способна показывать высокие результаты. Есть большое желание вернуться в большой спорт. Соскучилась по адреналину и победным эмоциям! Спорт непредсказуем, но я приложу максимум усилий для этого. Главное, чтобы не было травм. Тренер и родители в меня верят. Как всё сложится — посмотрим.

Лично я никого не виню. Все и так знают, с кого всё началось. Я не хочу давать комментарий по поводу поступка Юлии Степановой, но последствия для многих были трагичны, в том числе и для меня. Мы с ней общались в зале Арбитражного суда в Лозанне. Я задала ей несколько вопросов как свидетелю, у неё тоже были ко мне вопросы. Потом она уехала в Америку или в Канаду… Больше никаких контактов не происходило. У меня нет особого желания поддерживать с ней связь", — цитирует Завьялову «Столица С».

Юлия Степанова вместе со своим супругом Виталием стали главными информаторами авторов документальных фильмов о допинге в российском спорте, показанных на телеканале ARD.

Источник: Столица С Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Поистогова Допинг
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2 октября 2017, понедельник
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