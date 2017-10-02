Лыжный двоеборец Зайдль победил в общем зачёте летнего Гран-при, Яхин — 54-й

В Планице (Словения) завершился четвёртый этап летнего Гран-при по лыжному двоеборью. В двух стартах победы одержал норвежец Магнус Моан. В общем зачёте летнего Гран-при первенствовал австриец Марио Зайдль. Россиянин Эрнест Яхин стал 54-м.
Лыжное двоеборье. Летний Гран-при. Четвёртый этап. Планица
Мужчины. Первый старт
1. Магнус Моан (Норвегия) – 24.21,3.
2. Эспен Андерсен (Норвегия) – +0,1.
3. Ян Шмид (Норвегия) – +0,6.
Второй старт
1. Магнус Моан (Норвегия) – 23.42,2.
2. Ярл Магнус Рибер (Норвегия) – +2,0.
3. Мартин Фритц (Австрия) – +3,1.
Общий зачёт
1. Марио Зайдль (Австрия) – 340.
2. Эрик Френцель (Германия) – 290.
3. Фабиан Риссле (Германия) – 276…
54. Эрнест Яхин (Россия) – 9.