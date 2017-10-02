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Завьялова: как бы парадоксально ни звучало, но иногда дисквалификация полезна

2 октября 2017, понедельник. 10:00 Другие

Бронзовый призёр Олимпиады–2012 в беге на 800 м Екатерина Завьялова (Поистогова), отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга, оценила масштаб проблемы приёма запрещённых препаратов в России, а также рассказала о своём отношении к выступлению под нейтральным флагом.

«Я считаю, что принимать допинг или нет — решает лично каждый спортсмен. Легкоатлетов дисквалифицируют не только у нас, но и в других странах. На России сделали акцент, поскольку это вопрос больше политический.
Выступление под нейтральным флагом? Не считаю это предательством. Я бы поступила точно так же. Спортивная жизнь очень короткая… Нет смысла пропускать сезон, когда можешь показать результат! Я расцениваю наших не как спортсменов под нейтральным флагом, а как русских. Болела за ребят и рада, что многим удалось завоевать медали.

Любая победа на чемпионате мира после дисквалификации — это уже подвиг. Золото Гэтлина — несомненно, выдающееся достижение, и возвращаться сложнее. С другой стороны во время дисквалификации понимаешь, насколько важен для тебя спорт и что без него не можешь жить. Появляется в два раза больше желания завоёвывать награды. Как бы парадоксально не звучало, но иногда дисквалификация полезна. Есть время разложить все по полочкам в голове, расставить приоритеты. Понять, что на самом деле для тебя важно.

Я поняла, что не могу жить без спорта, осознала важность присутствия его в моей жизни. Можно сказать, после дисквалификации я изменилась и стала другим человеком — повзрослела, помудрела, изменилась», — цитирует Завьялову «Столица С».

Источник: Столица С Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Поистогова Допинг
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