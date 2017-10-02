Малеев: я больше стремлюсь подтягиваться к нашим мужикам на тренировках

Российский биатлонист Вячеслав Малеев рассказал о своей подготовке к сезону и оценил выступление на первенстве России по летнему биатлону в Ижевске.

«Подготовка к сезону мне нравится. У нас в сборной области много новых заданий по стрельбе, которых мне раньше не хватало. По ощущениям я добавляю в этом компоненте, а это у меня главная цель.

В нашей команде достаточно молодых ребят, но есть и опытные спортсмены, у которых есть чему поучиться. Мы тренируемся вместе и во время занятий смотрим на старших товарищей по команде, чтобы что-то взять для себя. Объём работы сейчас, конечно, увеличился. Я ведь последний год в юниорах и уже начинаю готовиться к переходу во взрослый спорт. Больше стремлюсь подтягиваться к нашим мужикам на тренировках.

Радует, что в индивидуальной гонке на первенстве России я сделал не так много штрафа. Из-за того что давно не было соревновательной практики, немного волновался и в связи с этим не очень удачно отработал первый рубеж, допустив две ошибки. Но потом исправился – всего один промах из 5 выстрелов. Плюс в эстафете мы выступили идеально: обошлись без штрафных кругов и уверенно выиграли», — цитирует Малеева «Тюменская арена».