Мельников стал победителем турнира по греко-римской борьбе в Казахстане

В Алма-Ате (Казахстан) прошёл Кубок Турлыханова по греко-римской борьбе. Российские спортсмены завоевали пять медалей — одну золотую и четыре бронзовые. Победу на турнире одержал Никита Мельников (до 98 кг).



Греко-римская борьба. Кубок Болата Турлыханова. Алма-Ата

До 98 кг

1. Никита Мельников (Россия).

2. Дмитрий Тимченко (Украина).

3. Еркин Шайкенов (Казахстан) и Данила Сотников (Россия).

До 66 кг

1. Данияр Каленов (Казахстан).

2. Алмат Кебиспаев (Казахстан).

3. Ален Мирзоян и Павел Салеев (оба — Россия).



До 130 кг

1. Леван Арабули (Грузия).

2. Звиад Патаридзе (Грузия).

3. Виталий Щур (Россия) и Нурмахан Тыналиев (Казахстан).