Мельников стал победителем турнира по греко-римской борьбе в Казахстане

В Алма-Ате (Казахстан) прошёл Кубок Турлыханова по греко-римской борьбе. Российские спортсмены завоевали пять медалей — одну золотую и четыре бронзовые. Победу на турнире одержал Никита Мельников (до 98 кг).
Греко-римская борьба. Кубок Болата Турлыханова. Алма-Ата
До 98 кг
1. Никита Мельников (Россия).
2. Дмитрий Тимченко (Украина).
3. Еркин Шайкенов (Казахстан) и Данила Сотников (Россия).
До 66 кг
1. Данияр Каленов (Казахстан).
2. Алмат Кебиспаев (Казахстан).
3. Ален Мирзоян и Павел Салеев (оба — Россия).
До 130 кг
1. Леван Арабули (Грузия).
2. Звиад Патаридзе (Грузия).
3. Виталий Щур (Россия) и Нурмахан Тыналиев (Казахстан).