Родионенко: никаких медальных планов на ЧМ по гимнастике не нужно, боже упаси

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о задачах, которые стоят перед её подопечными на чемпионате мира в Монреале. Соревнования пройдут со 2 по 8 октября.

«Задачи у нас следующие: опробовать новые комбинации, просто не дрогнуть и выступить. Это первый такой серьёзный старт этого олимпийского цикла, все присматриваются друг к другу. Это как фундамент на последующие годы. Никаких медальных планов здесь не нужно, боже упаси. Это единственная возможность поэкспериментировать, на очень сложную программу пойдёт Нагорный в вольных упражнениях, Далалоян, все ребята будут пробовать себя. И наша мечта — чтобы пробовали и не ошибались.

Разминаются, опробуются, немножко сложный регламент соревнований, по времени все ограничено. Не очень удачно вчера опробовалась Мельникова. Что с ней происходит, трудно сказать. У неё с голеностопом были проблемы, но и она, и доктора сказали, что всё нормально. Но вчера она не была похожа на себя, немного расстроились. Ещё есть два дня. Может, отдохнёт и соберётся. Ерёмина неплохо прошла, Пасека очень неплохо прыгала, Ильянкова сделала брусья прилично. У мальчишек всё нормально, достойно размялись. Будем надеяться на лучшее, но за девочек всё-таки тревожно немного", — цитирует Родиненко «Р-Спорт».