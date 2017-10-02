Меняйло: основная задача Красноярского края — Универсиада и подготовка в ней

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что основной задачей Красноярского края является подготовка к зимней Универсиаде 2019 года, которая состоится в Красноярске. На минувшей неделе губернатор региона Виктор Толоконский объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Александр Усс.

«Основная задача — Универсиада и подготовка в ней. Это престиж края, страны. Универсиада будет способствовать развитию инфраструктуры Красноярска», — приводит слова Меняйло «РИА Новости».