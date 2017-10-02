Морозов — третий в общем зачёте Кубка мира по плаванию после четырёх этапов

В Гонконге прошёл четвёртый этап Кубка мира по плаванию. В общем зачёте соревнований лидируют южноафриканец Чад Ле Кло и шведка Сара Шёстрём. Лучший из россиян, Владимир Морозов, располагается на третьей позиции.
Плавание. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 234.
2. Том Шилдс (США) – 147.
3. Владимир Морозов (Россия) – 138.
4. Кирилл Пригода (Россия) – 135...
Женщины
1. Сара Шёстрём (Швеция) – 353.
2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 272.
3. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 155...
24. Светлана Чимрова, Мария Темникова (Россия) – по 9.