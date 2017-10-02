Морозов — третий в общем зачёте Кубка мира по плаванию после четырёх этапов

В Гонконге прошёл четвёртый этап Кубка мира по плаванию. В общем зачёте соревнований лидируют южноафриканец Чад Ле Кло и шведка Сара Шёстрём. Лучший из россиян, Владимир Морозов, располагается на третьей позиции.

Плавание. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 234.

2. Том Шилдс (США) – 147.

3. Владимир Морозов (Россия) – 138.

4. Кирилл Пригода (Россия) – 135...



Женщины

1. Сара Шёстрём (Швеция) – 353.

2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 272.

3. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 155...

24. Светлана Чимрова, Мария Темникова (Россия) – по 9.