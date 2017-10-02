Кокшаров вызвал 32 гандболиста на сбор национальной команды РФ в Новогорске

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров вызвал 32 игрока на сбор в Новогорск для подготовки к первым отборочным матчам чемпионата мира 2019 года против команд Словакии и Финляндии, сообщает официальный сайт ФГР.

На сбор вызваны:

Вратари: Вадим Богданов («Азоты-Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко, Артём Грушко (оба – «Чеховские медведи»), Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (оба – СКИФ).

Правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Кирилл Воронин («Университет-Нева»).

Правые полусредние: Константин Игропуло (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Сергей Шельменко («Мотор», Украина), Дмитрий Киселёв («Университет-Нева»), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»), Сергей Горбок («Пик Сегед», Венгрия).

Разыгрывающие: Игорь Карлов («Чеховские медведи»), Павел Атьман («Ганновер-Бургдорф», Германия), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия), Валентин Воробьёв (СКИФ).

Линейные: Максим Михалин (СКИФ), Егор Евдокимов («Спартак»), Денис Васильев («Чеховские медведи»), Глеб Калараш («Магдебург», Германия).

Левые полусредние: Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Сергей Марк Косоротов (УОР № 2), Дмитрий Санталов («Чеховские медведи»), Михаил Виноградов («Каустик»).

Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока («Мотор», Украина), Сергей Николаенков (СКИФ).

Сборная России сыграет со словаками 26 октября, а с финнами — 28-го.