«Спартак» завершит акцию «Своими глазами» благотворительным вечером

11 ноября 2017 года на территории гольф-клуба «Спартак» пройдёт благотворительный вечер в честь завершения благотворительной акции «Своими глазами». Организаторами проекта выступают игроки ФК «Спартак» Артём Ребров, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Квинси Промес, а также объединение болельщиков «Spartak Street Style».

В ходе благотворительного вечера игроки ФК «Спартак» подробно расскажут о своём проекте, подведут итоги первого этапа, а также проведут сбор средств на благотворительном аукционе. Все гости получат памятные сувениры, смогут пообщаться со своими кумирами и принять участие в розыгрыше ценных призов от ФК «Спартак».

«Идея проекта «Своими глазами» родилась на встрече с моими друзьями из объединения «Spartak Street Style». К акции с удовольствием присоединились также Дима Комбаров, Денис Глушаков и Квинси Промес. Нас объединило желание не просто помогать детям, а делать это красиво и с реальными плюсами для всех.

Соединив всё, что может быть приятно каждому болельщику, мы создали так называемые благотворительные боксы. В каждый из которых положили высококачественную футболку с уникальным принтом (изображение одного из футболистов и мотивирующие слова от него) и необычным кроем; две почтовые открытки с реальным автографом выбранного игрока, одну из которых, по нашему замыслу, болельщик может оставить себе, а вторую отправить в любой конец земного шара; виниловый магнит, а также набор стикеров. Прибыль же от продажи бокса зачислялась на счёт, средства из которого шли на основную цель фонда — операции детям», — рассказал вратарь «Спартака» Ребров.

«Мы с партнёрами по команде очень рады, что принимаем участие в проекте «Своими глазами», и каждый из нас лично приложил немало усилий для его реализации. Отдельно хотел бы выразить огромную благодарность нашим болельщикам! Ведь именно они являются основными благотворителями, и именно благодаря им мы собрали ту сумму, которая была необходима для операций девочкам», — добавил капитан красно-белых Глушаков.

Среди гостей мероприятия будут не только игроки и ветераны «Спартака», но и популярные музыканты Владимир Пресняков старший и Оксана Почепа (Акула), актёр Дмитрий Назаров (сериал «Кухня»). В числе приглашённых на мероприятие рэпер ST, волейболист Алексей Спиридонов и многие другие.