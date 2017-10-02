Иванова: думаю, невероятная трудность Байлз была из-за недопустимых препаратов

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Лидия Иванова поделилась ожиданиями в преддверии стартующего 2 октября в Монреале чемпионата мира.

«Конкуренция на этом чемпионате будет очень серьёзной, впрочем, как всегда. Тем более Олимпиаду мы прошли в прошлом году, и этот чемпионат будет особо интересен тренерам сборной и ответственным за развитие нашей команды, чтобы провести разведку боем. Безусловно, в большинстве сборных будут большие изменения в составах по сравнению с теми, кого мы видели в последнем олимпийском цикле.

И нам надо глазки растопыривать, широко раскрывать их и изучать, что готовят конкуренты – их у нас всегда было и будет много. Нам всегда надо упираться и стараться демонстрировать в какой-то степени опережающую гимнастику. Хотя она и так безумно сложна сегодня – технически иногда просто уму непостижимо как. Но уровень российской гимнастики всегда направлен на победу.

Мне будет интересно, чем будет дышать американская гимнастика. В Рио так громко выступила американка Байлз, а потом её разоблачили, что она принимала разные недопустимые препараты. Думаю, та невероятная трудность, которую она демонстрировала, и была ей под силу благодаря этим препаратам. Теперь, как мне кажется, к американской гимнастике должно быть более пристальное внимание", — приводит слова Ивановой «Р-Спорт».