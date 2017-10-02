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Хореограф Матвеева: Белоусова и Протопопов никакие не предатели!

2 октября 2017, понедельник. 22:29 Другие

Знаменитый постановщик, старший хореограф сборной СССР по фигурному катанию Елена Матвеева считает, что вместе с двукратной олимпийской чемпионкой Людмилой Белоусовой ушла великая эпоха.

«Я была в курсе того, что в последние годы Людмила Евгеньевна боролась с онкологией. Но о том, что Милы не стало, узнала из телевизионных новостей вместе со всей страной. Это очень большая потеря для истории фигурного катания. Ушла эпоха, а не только талантливая фигуристка. Мы ведь их обожали. Каждое движение, каждый поворот — всё было совершенно в исполнении Белоусовой и Протопопова.

Мне довелось встретиться с ними обоими в середине девяностых на чемпионате Европы в Софии. Мы вместе поужинали, и они подробно рассказали мне, почему покинули СССР и уехали в Швейцарию. Понимаете, мне всегда было интересно, почему это произошло. Людмила Евгеньевна и Олег Алексеевич откровенно мне обо всём рассказали, и причины их «побега» мне стали понятны. Они объяснили, что им не давали работать, а без катания они просто не мыслили своей жизни. И когда появилась возможность, они ею воспользовались.

Сейчас мы это прекрасно понимаем, но тогда, в советские годы, у многих это не укладывалось в голове. Никакие они не предатели! Они просто очень любили своё дело. Я с большой любовью отношусь к этой паре, они верх совершенства. Людмила Евгеньевна — очень деликатный и удивительно тонкий человек. Я благодарна Богу, что познакомилась с ней лично.

Олег Алексеевич, держитесь всеми своими силами. Мы помним вас и помним Милочку. Восторгаемся и восхищаемся вами до сих пор. Дай Бог вам здоровья! Постарайтесь жить памятью о своей необыкновенной супруге», — приводит слова Матвеевой «Лайф».

Забытая любовь. Умерла Людмила Белоусова
Великая фигуристка Людмила Белоусова со скандалом уехала из СССР и была забыта на родине. Теперь её снова вспомнят — она умерла.
Источник: Лайф Сообщить об ошибке
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2 октября 2017, понедельник
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