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Британская копьеметательница сдала положительную допинг-пробу

2 октября 2017, понедельник. 23:31 Другие

Британская метательница копья Джоанна Блэр временно отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы, сообщает ВВС. Чемпионка страны 2016 года может подать апелляцию на решение федерации лёгкой атлетики Великобритании.

31-летняя Блэр, чей личный рекорд равняется 57,44 метра, обвиняется в нарушении антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по статье 2.1 («наличие в пробе запрещённого вещества или его метаболитов или маркеров»).

Спортсменка представляла Великобританию на чемпионате Европы в июне 2017 года.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Допинг
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