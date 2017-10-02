Британская копьеметательница сдала положительную допинг-пробу

Британская метательница копья Джоанна Блэр временно отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы, сообщает ВВС. Чемпионка страны 2016 года может подать апелляцию на решение федерации лёгкой атлетики Великобритании.

31-летняя Блэр, чей личный рекорд равняется 57,44 метра, обвиняется в нарушении антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по статье 2.1 («наличие в пробе запрещённого вещества или его метаболитов или маркеров»).

Спортсменка представляла Великобританию на чемпионате Европы в июне 2017 года.