Грегорин: я не ухожу из биатлона, потому что люблю и тренировки, и гонки

Словенская биатлонистка Тея Грегорин рассказала о причинах, побуждающих её продолжать карьеру.



«Я чувствую себя не на 37, а на 27 лет! Я не ухожу из биатлона, потому что люблю его, люблю тренировки и гонки. Не так и сложно столь долго заниматься чем-то одним, если любишь свою работу. И мне всегда доставляют удовольствие тренировки, даже в дни, когда что-то не ладится. Почему нет?



Серебряная медаль с чемпионата мира в Пхёнчхане-2009 — одна из причин, почему я продолжаю соревноваться. Однажды достигнув высокого уровня, сложно остановиться. Надеюсь, хорошие воспоминания из Пхёнчхана помогут мне на Олимпиаде. Правда, есть и плохие: я пропустила там гонку преследования и в 2009-м, и в прошлом году, но ничего страшного», — приводит слова Грегорин Biathlonworld.com.