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Яновская: надеюсь поехать на следующие Олимпийские игры за Венгрию

3 октября 2017, вторник. 00:56 Другие

Чемпионка мира 2015 года среди юниоров в танцах на льду Анна Яновская, которая до мая 2016 года представляла Россию в дуэте с Сергеем Мозговым, в сентябре сменила гражданство и теперь выступает за Венгрию в паре с Адамом Лукашем.

«Сейчас мы тренируемся в Москве у Александра Свинина и Ирины Жук. Также с нами работает очень много самых разных специалистов — хореографов, специалистов по ОФП, по поддержкам, по всему, чему только можно. Очень рады находиться в такой группе.

Короткий танец нам поставил Игорь Шпильбанд, мы ездили к нему на постановку в мае. Первая часть программы под музыку Майкла Джексона Whatever Happens, румба, это наш обязательный танец в этом году. Вторая часть – это самба, Limbo Daddy Yankee, такой активный «латинистый» танец, современная музыка. Нам эта программа очень нравится по энергетике, передавать на льду её очень интересно.

Произвольную программу нам поставил Николай Морозов, это «Призрак Оперы». Пытаемся доносить, передавать этот образ. Надеюсь, у нас это получается.

Да, на Олимпийские игры в Корее мы не попали, но это ничего для нас не меняет, впереди очень много важных соревнований. Надеемся, мы поедем на следующие Олимпийские игры. Ну и с венгерским гражданством мне стало жить чуточку проще в плане виз, очень этому рада (улыбается).

Вообще по плану следующим запланирован старт в Минске, Ice Star, который будет в конце октября. Это турнир серии челленджер, нам нужно набирать рейтинг, поскольку мы новая пара», — приводит слова Яновской сайт zubakovsport.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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