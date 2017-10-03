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Бабиков: олимпийская медаль для меня дороже любых денег

3 октября 2017, вторник. 09:03 Другие

Чемпион мира 2017 года в эстафете, трёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как отреагировал на призывы иностранных антидопинговых агентств не допустить сборную России на Олимпиаду в Пхёнчхане, а также оценил денежные вознаграждения, которые полагаются россиянам за медали Игр-2018. Победители Олимпиады получат по 4 млн рублей, серебряные призёры — по 2,5 млн рублей, бронзовые — 1,7 млн рублей.

«Такая информация меня особо никогда не интересовала. Мало ли кто что сказал. Много людей что-то говорят. За лето я сдал три допинг-теста. Думаю, что немногие иностранные спортсмены сдают такое же количество не в соревновательный сезон. Результаты этих тестов, как и все мои предыдущие, не вызывали никаких вопросов. Не думаю, что у кого-то есть причины не желать видеть меня на Олимпийских играх, как и других российских спортсменов.

Денежное вознаграждение? Я не интересуюсь такими вещами. На мой взгляд, спортсмен, выступающий на Играх за Россию, не должен думать о том, сколько денег принесёт ему олимпийская медаль. Невозможно ни в какие денежные эквиваленты перевести эту награду… Олимпийская медаль для меня дороже любых денег», — цитирует Бабикова «Спорт день за днём».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Антон Бабиков ОИ-2018
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