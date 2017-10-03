«Катюша» выиграла четвёртый этап RC44 Championship Tour в Португалии

В Кашкайше (Португалия) завершился четвёртый этап RC44 Championship Tour по парусному спорту. Победу в регате одержала российская команда «Катюша» Александра Новосёлова (48 очков).

Экипажи Яхт-клуба Санкт-Петербурга — «Броненосец» Кирилла Фролова (66) и «Ника» Владимира Просихина (60) — финишировали на шестой и пятой строчках соответственно, сообщает пресс-служба Яхт-клуба.

Второй результат продемонстрировала словенская Cereef (49), третий — Charisma, представлявшая Монако (53).

После четвёртого этапа серии «Катюша» делит с Ceeref первую строку общего зачёта сезона-2017.