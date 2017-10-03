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Бабиков: я не боюсь ветра в Пхёнчхане

3 октября 2017, вторник. 10:01 Другие

Чемпион мира 2017 года в эстафете, трёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Антон Бабиков оценил своё выступление на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском, где он занял третье место в спринте, и рассказал о подготовке к олимпийскому сезону.

«Старт в Чайковском показал, что моя подготовка к зимнему сезону идёт достаточно хорошо. Думаю, зимой мы будем достойно защищать честь страны.

В индивидуальной гонке всё складывалось хорошо, просто я стрелял: 0-0-0-3. Но уж лучше сейчас ошибиться, чем зимой. В принципе, даже 10-е место — это не катастрофа. Если бы я не справился на нескольких рубежах и на трассе — это было бы одно, а в Чайковском я грамотно разложил свои силы. Вот только мы давно не работали такую длинную дистанцию, поэтому к последнему рубежу индивидуальной гонки мышцы истощились, а на последнем рубеже начался тремор, несвойственный для меня. Не смог справиться с небольшим ветром.

До Пхёнчхана у нас ещё будет много ветреных мест. Судя по прошлому сезону, там не самый катастрофический ветер. Вполне рабочий, с которым можно бороться. Так что я не боюсь ветра в Пхёнчхане.

Сейчас важен каждый день. Время до Игр пролетит очень быстро, ещё быстрее промчатся две недели в Южной Корее. 3 октября мы улетаем в Рамзау на двухнедельный сбор — впервые в сезоне кататься на лыжах на снегу», — цитирует Бабикова «Спорт день за днём».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Антон Бабиков ОИ-2018
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