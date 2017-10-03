Медведцев: Ольга выписана из больницы, всё хорошо

Муж двукратной олимпийской чемпионки, шестикратной чемпионки мира биатлонистки Ольги Медведцевой олимпийский чемпион Валерий Медведцев сообщил, что его супругу выписали из больницы. 16 сентября Ольга получила черепно-мозговую травму в ДТП. В автомобиле, которым управляла Медведцева, находились также Светлана Слепцова и Ольга Вилухина.

«Да, Ольга выписана из больницы, всё хорошо», — приводит слова Медведцева ТАСС.

Медведцева дважды выигрывала Кубок мира в зачёте индивидуальных гонок. В 2010 году она приняла решение завершить карьеру.