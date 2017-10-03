Клэбо: в детстве я мечтал быть футболистом, Роналду до сих пор мой любимый игрок

Призёр чемпионата мира 2017 года в спринте, обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтов сезона-2016/17 норвежский лыжник Йоханнес Клэбо признался, что в детстве мечтал стать футболистом, а также рассказал о желании выступить на Олимпиаде-2018.

«Несмотря на любовь всей моей семьи к лыжам, я в детстве мечтал стать футболистом. Я всё время проводил на футбольном поле, и именно футболисты были моими кумирами. Криштиану Роналду до сих пор мой любимый игрок.

Попасть в состав сборной Норвегии на Олимпиаду нелегко из-за большой конкуренции. Но я надеюсь, что мне это удастся. Больше шансов у меня в спринте, но хотелось бы успешно выступить и на других дистанциях», — цитирует Клэбо XC-Ski.