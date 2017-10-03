МПК перенёс ЧМ по плаванию и пауэрлифтингу в Мексике на конец ноября

Международный паралимпийский комитет принял решение провести чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу в Мексике в период с 27 ноября по 7 декабря 2017 года, сообщает официальный сайт МПК. В сентябре было объявлено, что соревнования переносятся на неопределённый срок в связи с разрушительным землетрясением в стране.

Изначально чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу были запланированы на конец сентября и начало октября 2017 года.

По последним данным, жертвами землетрясения магнитудой 7,1 балла стали 360 человек.