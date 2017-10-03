США отказали двоим иранским штангистам во въезде в страну для участия в ЧМ

США отказали четвёрым членам иранской делегации в визах для въезда в страну для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Анахайме с 28 ноября по 6 декабря, сообщает Inside the Games. По данным источника, отказ получили два тяжелоатлета, массажист и директор по связям с общественностью федерации тяжёлой атлетики Ирана.

В сентябре США объявили об ужесточении правил въезда в страну для граждан восьми стран, включая Иран. Новые правила, которые также затронут граждан Чада, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена, вступят в силу 18 октября.