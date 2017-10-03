ЧЕ-2018 по тяжёлой атлетике перенесён из-за отстранения 8 федераций

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2018 года, который должен был пройти с 22 по 31 марта в Анталье (Турция), перенесён на осень в связи с отстранением восьми европейских сборных, включая российскую. Об этом рассказал президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов.

«Чемпионат Европы, который должен быть в марте, перенесён на позднюю осень. Это связано с окончанием нашего отстранения», — приводит слова Агапитова ТАСС.



Напомним, что 30 сентября Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила от участия в международных соревнованиях на 12 месяцев сборные России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдавии, Турции, Украины, Казахстана и Китая. Также отстранена на год была федерация Болгарии.