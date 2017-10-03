Прямая видеотрансляция матча гандбольной Суперлиги СКИФ — «Каустик»

Краснодарский СКИФ в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке примет волгоградский «Каустик». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

Подопечные Олега Ходькова в текущем розыгрыше Суперлиги провели четыре матча, одержав две победы, потерпев одно поражение и одну игру завершив вничью. Команда Дмитрия Бочарникова дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Хозяева занимают пятое место, а гости располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.