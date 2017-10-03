Белявский и Нагорный вышли в финал ЧМ по спортивной гимнастике в многоборье

Россиянин Давид Белявский занял третье место в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике в Монреале (Канада) в личном многоборье, набрав 85,839 балла. Также в финал соревнований многоборцев пробился Никита Нагорный (82,598 балла), показавший 11-й результат.

В отдельных видах Белявский вышел в финалы в упражнениях на перекладине с пятым результатом, на коне (6-й) и на параллельных брусьях (4-й). Денис Аблязин показал второй результат и вышел в финал упражнений на кольцах. Россияне Артур Далалоян, Никита Игнатьев и Сергей Ельцов остались за пределами восьмёрок сильнейших в отдельных видах многоборья.

Финал в личном многоборье состоится 5 октября, а медали в отдельных видах будут разыграны 7 и 8 октября.