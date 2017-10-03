СКИФ уверенно переиграл «Каустик» в мужской гандбольной Суперлиге

Краснодарский СКИФ добился победы над волгоградским «Каустиком» со счётом 32:25 в матче мужской Суперлиги по гандболу.

Подопечные Олега Ходькова одержали третью победу в пяти встречах и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице соревнований, имея в активе семь очков. Команда Дмитрия Бочарникова потерпела третье поражение в пяти встречах. В активе «Каустика» два очка, что позволяет занимать восьмое место.

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СКИФ (Краснодар) — «Каустик» (Волгоград) — 32:25 (14:11).

Посмотреть трансляцию матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.